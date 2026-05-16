Polis, parkta elleri kanlı buldu: Anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'da polisin parkta elleri kanlı şekilde bulduğu hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in, tartıştığı annesi Nazife ile babası Gökhan Dinçer'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesinde bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta elleri kanlı şekilde oturan Cihan Dinçer’i fark etti.
Ekipler, Dinçer’in durumundan şüphelenerek sorular sordu.
Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki 2 katlı evin giriş katına giden polis, adreste kapıyı kimse açmayınca olay yerine itfaiye çağırdı.