Türkiye'nin tek kadın pilotu: Hayali kadın gyrocopter timi kurmak

"Pilot olmak diğer insanlar gibi hayalim değildi. Benim yaşadığım bölgede gökyüzünden uçak bile geçmediği için göremediğiniz bir şeyi hayal edemiyorsunuz. Ben, psikoloji okumak istiyordum. Bunu da başardım. İstanbul'da, özel bir üniversitenin psikoloji bölümünü kazandım. Masraflarımı karşılamam gerekiyordu. Bunun için de özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetleri biriminde çalıştım. Bir gün, yalnız seyahat eden bir çocuğu uçağa götürmem için beni görevlendirdiler. İlk kez uçağın ortamını orada yakından gördüm. O an, 'Ben burada olmalıyım' dedim. Pilot olmak için gerekli eğitimleri aldım ve 10 yıldır bu mesleği yapıyorum."