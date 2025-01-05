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2025 yılı direksiyon sınavı ücretleri ne kadar? Sürücü adayları dikkat! Yeniden belirlendi

2025 yılı direksiyon sınavı ücretleri ne kadar? Sürücü adayları dikkat! Yeniden belirlendi

15:135/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Ehliyet direksiyon sınav ücreti</p>
Ehliyet direksiyon sınav ücreti

2025 yılı için ehliyet almak isteyenler, belirlenen yeni harç ücretlerini ödeyecek. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, A sınıfı sürücü belgeleri (A1 ve A2 dahil) 3.638 TL, B sınıfı sürücü belgeleri için 7.434 TL ödenecek. Ehliyet fiyatlarının ardından direksiyon sınav ücretlerine de zam geldi. Peki Ehliyet sınavı ücreti 2025? Direksiyon sınavı ücretleri ne kadar? İşte 2025 yılında direksiyon sınavı ücretleri...

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının %43,93 olacağı açıklanmıştı. 2025 ehliyet fiyatları yani sürücü belgesi harç ücretleri Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bu yıl için belli oldu. Ehliyet ücretlerine gelen artış sonrası 2025 yılında direksiyon sınavı ücretleri de arttı. Peki ehliyet sınavı ücreti 2025? Direksiyon sınavı ücretleri ne kadar?

Ehliyet sınavı ücreti 2025?

Geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı. Yeni kayıtlar da sınava ikinci kez girenlere de zamlı tarifeler uygulanacak. Ayrıca 2024 yılında başvuru yapılmış olsa bile 2025 yılı ücretleri ödenecek.

2025 ehliyet ücretleri ne kadar?

A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet ücretleri

Harç ücreti: 1.883 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 3.643 TL

B sınıfı ehliyet ücretleri ne kadar?

Harç Ücreti: 5.678 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 7.438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ücretleri

Harç Ücreti: 9.475 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,

Vakıf Payı: 340 TL,

Toplam: 11.235,60 TL

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi için başvuru esnasında bazı belgeler gerekmektedir. Yenileme işlemi için gerekli olan evraklar şunlardır:

Harç Ödeme Belgesi

Sağlık Raporu

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

Adli Sicil Kaydı

Biyometrik Fotoğraf (1 Adet)

Kan Grubu Kartı

Ehliyet yenileme işlemi, Nüfus Müdürlüğü üzerinden alınan randevuyla gerçekleştirilmektedir. Bu işlemi yapmak isteyenlerin, gerekli belgeleri tamamlamaları ve ilgili harçları ödemeleri gerekmektedir.

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