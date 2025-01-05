Ehliyet sınavı ücreti 2025?

Geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı. Yeni kayıtlar da sınava ikinci kez girenlere de zamlı tarifeler uygulanacak. Ayrıca 2024 yılında başvuru yapılmış olsa bile 2025 yılı ücretleri ödenecek.