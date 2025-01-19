EKPSS tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilece. 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları, adayların başvurabilecekleri kadrolar için gereken özellikleri belirtir. Peki, EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne demek? EKPSS nitelik kodu nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...
2025 EKPSS nitelik kodları, engelli memur alımı için başvuruda bulunacaklar tarafından merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Engelli memur alımı EKPSS 2025 nitelik kodları tercih başvurularının başlamasıyla gündeme geldi. EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ve anlamları nedir? İşte detaylar.
EKPSS tercihleri 2025 ne zaman bitecek?
Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Nitelik kodları nedir?
Nitelik kodları, adayların başvurabilecekleri pozisyonları belirlemek için kullanılan sistematik bir sınıflandırmadır. Her bir kod, adayın mezun olduğu alanı, sahip olduğu sertifikaları ya da mesleki yeterlilikleri ifade eder. Bu kodlar, adayların özelliklerine en uygun pozisyonlara yerleştirilmesi için rehberlik eder.
Bu kodlar, cinsiyet, eğitim durumu, sertifikalar ve özel şartlar gibi kriterleri kapsar. İşte bazı önemli nitelik kodları ve anlamları:
1101: Cinsiyeti erkek olan adayların başvurabileceği kadroları belirtir.
1103: Cinsiyeti kadın olan adayların başvurabileceği kadroları ifade eder.
2001: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olan adaylar için geçerlidir.
3001: Herhangi bir ön lisans programından mezun olan adayların başvurabileceği kadroları tanımlar.
2049: Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip alanı ve dallarından mezun olan adaylar için geçerlidir. Bu kod, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının başvurabileceği kadroları ifade eder.
6225: Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmayı gerektirir.
7363: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için özel sağlık şartlarını belirler. Bu kadrolara atanacak adayların, "TSK'da Engelli Memur Olur" raporu almaları gerekmektedir.
7365: Emniyet Genel Müdürlüğü için belirlenen sağlık şartlarını içerir. Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunan adaylar bu kadrolara atanamazlar.
6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği
1103: Cinsiyeti kadın olmak.
2049: Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak. (Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), İmam Hatip Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, İmam Hatip Lisesi Programı mezunu adaylar, alanlarına bağlı kalmaksızın “2049” nitelik kodunun yer aldığı kadroları tercihleri arasında gösterebileceklerdir.)
2001: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
3001: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
3002: Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak.
3003: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
3004: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
3005: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3007: Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3008: Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3009: Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3011: Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
4001: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4003: Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4004: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4005: Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4006: Türkoloji lisans programından mezun olmak.
4007: Türk Dilleri Filolojisi lisans programından mezun olmak.
4008: Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4009: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programından mezun olmak.
4010: Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı veya Azerbaycan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4011: Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Azerbaycan Dili Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4012: Özbek Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4013: Özbek Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4014: Kırgız Dili Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4015: Kırgız Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4016: Kazak Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4017: Urdu Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4018: Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları lisans programından mezun olmak.
4019: Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Fars Dili ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun olmak.
2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.