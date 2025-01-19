Nitelik kodları nedir?

Nitelik kodları, adayların başvurabilecekleri pozisyonları belirlemek için kullanılan sistematik bir sınıflandırmadır. Her bir kod, adayın mezun olduğu alanı, sahip olduğu sertifikaları ya da mesleki yeterlilikleri ifade eder. Bu kodlar, adayların özelliklerine en uygun pozisyonlara yerleştirilmesi için rehberlik eder.

Bu kodlar, cinsiyet, eğitim durumu, sertifikalar ve özel şartlar gibi kriterleri kapsar. İşte bazı önemli nitelik kodları ve anlamları: