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İlk evim kredisi başvurusu nasıl yapılır? 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve vade sayıları

İlk evim kredisi başvurusu nasıl yapılır? 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve vade sayıları

17:0726/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İlk kez ev alacaklara yönelik çıkacağı iddia edilen İlk Evim Kampanyası'nın 1.20 düşük faiz oranıyla devlet destekli olarak vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını duyurmuştu. İlk Evim Kampanyası dahilinde tamamlanacak 100 bin konutla birlikte, düşük faizli konut kredisi fırsatları sunulacak. İşte “İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak ve şartları neler?” sorularının yanıtları…

1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası son dakika açıklamaları, ilk kez ev alacaklara büyük bir fırsat sunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında ilk konutunu alacak olanlara destek çalışması yapılacağını açıklamıştı. Ev alabilme hayaline kavuşma fırsatı sunulan vatandaşlar ise "İlk kez ev alacaklara 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak ve şartları nelerdir?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar…

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yılsonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.


KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?


Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabilir.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:




"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.


Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?


Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların önümüzdeki süreçlerde tamamlanması bekleniyor.

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