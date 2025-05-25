2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın tamamlanması için artık az bir süre kaldı. Adım adım karne günü yaklaşırken, öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını ve okulların ne zaman kapanacağını da sorgulamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan en son açıklamada bayram tatili ile yaz tatilinin birleşmeyeceği açıklanmıştı. Peki okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte MEB'in çalışma takvimi ve yaz tatilinin başlangıcı.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Hem karne heyecanı hem de yaz tatiline az bir süre kalması nedeniyle okulların tam olarak hangi gün kapanacağı merak konusu oladu. Okullarda final sınavları devam ederken, karne alacak milyonlarca öğrenci ve veli de tatil programlarını şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı çalışma takvimine göre okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih ile konuyla ilgil merak edilen tüm bilgiler haberimizde. İşte 2025 yaz tatili başlangıcı.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların akademik takvimde yer aldığı gibi 20 Haziran Cuma günü kapanacağını açıkladı.
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Okulların kapanmasına 25 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 26 gün kaldı. 20 Haziran tarihinde okullar kapanacak ve yaz tatili resmen başlamış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre okullar yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK KURBAN BAYRAMI TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.