Yaklaşık 20 milyon öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Hem karne heyecanı hem de yaz tatiline az bir süre kalması nedeniyle okulların tam olarak hangi gün kapanacağı merak konusu oladu. Okullarda final sınavları devam ederken, karne alacak milyonlarca öğrenci ve veli de tatil programlarını şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı çalışma takvimine göre okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih ile konuyla ilgil merak edilen tüm bilgiler haberimizde. İşte 2025 yaz tatili başlangıcı.



