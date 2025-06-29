ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme ve Eğitim Sınavı Özel Güvenlik Sınavı bugün yapıldı. ÖGG sınavında silahsız sınava girecek adaylara 100 soru için 120 dakika süre verildi. ÖGG soru-cevapların açıklanması, hem sınavla ilgili değerlendirme yapmak isteyen adaylar hem de müfredat analizine ihtiyaç duyan eğitim kurumları için kritik önem taşıyor. 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek. Peki ÖGG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları A ve B kitapçığı sorgulama ekranı.

1 /5 Özel güvenlik görevlisi adayları ve yenileme eğitimi alacaklar için heyecan dorukta! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki 115. dönem ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler.

2 /5 ÖGG sınav takvimine göre 115. dönem sınavları pazar günü geniş katılımla olacak. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleniyor. Ardından uygulamalı atış sınavı da 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek. Peki ÖGG soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

3 /5 ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÖGG soru ve cevapları 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanacak. Özel güvenlik soru ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular üzerinden ilan edilecek. ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 115. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ ÖZEL GÜVENLİK 91. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? timi alacaklar için heyecan dorukta! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bugün gerçekleştirildi. ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 Cuma günü ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılacak. ÖGG atış sınavı ne zaman? Uygulamalı atış sınavı da 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenerek atış puanları ÖGNET sistemine işlenecek.

