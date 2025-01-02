Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, 250 bin sosyal konut kampanyasında ise 96 bin 192 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini bildirdi Sungur, İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığı bilgisini paylaştı. Peki TOKİ arsa tahsis süreçleri ne zaman tamamlanacak? İlk evim arsalar ne zaman teslim edilecek?
"İlk Evim Arsa Projesi kapsamında TOKİ tarafından sunulan müstakil ve müşterek arsaların teslim edildiği merak konusu. Proje kapsamındaki arsa teslimlerinin ayrıntıları ve başvuru süreci, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ’den arsa tahsis süreçlerine ilişkin açıklama geldi. Peki TOKİ müstakil ve müşterek arsalar ne zaman teslim edilecek?
İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Temmuz 2025 itibarıyla tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanacağını bildirdi. TOKİ'nin inşaat sektöründe 250 alt sektör ve istihdamı destekleyerek ekonomiye katkı verdiğini, şantiyelerde şu an aktif olarak 160 bin kişinin çalıştığını belirten Sungur, "Böylelikle inşaat sektöründe istihdam edilen toplam personelin yaklaşık yüzde 8,8'i TOKİ projelerinde çalışmaktadır." bilgisini paylaştı.
İlk evim arsalara evi TOKİ yapıyor mu?
Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek.
Ayrıca, yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Sadece arsaları vatandaşa sunmuyor; kullanıma hazır hale getirip hak sahibi vatandaşlarımızın hayal ettikleri evi yapabilmeleri adına gerekli teknik destek de sağlanıyor''
TOKİ ilk evim arsalara kaç metrekare ev yapılacak?
İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.
TOKİ arsalara kaç kaç ev yapılacak?
Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek.
Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.
TOKİ ilk evim arsalara ev yapımı ne zaman başlayacak?
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.