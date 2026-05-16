Fenerbahçe’de seçim kazanı kaynıyor! Başkan adayından olay vaat: "Tarihin en pahalı kadrosu geliyor"

Haziran ayındaki tarihi kongre öncesi Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışırken, camiayı ayağa kaldıracak en net transfer mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün kaderini değiştirmeye aday olan o isim, taraftarlara kulüp tarihinin en görkemli kadrosunu kurma sözü verdi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim süreci ve transfer planlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Erdem Akbaş'ın haberine göre; Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen transfer isimleri hakkında konuşan Safi, taraftarlara büyük bir kadro sözü verdi.
“Zamanı gelince açıklayacağız”
Başkan adayı açıklamasında, “Herkes isim bekliyor, zamanı gelince açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarıyla ilgili oldukça iddialı konuşan Hakan Safi, “Sizlere vereceğim en güzel şey; tarihin en değerli kadrosunu kuracağım” diyerek dikkat çekti.
Taraftarı heyecanlandırdı
Safi’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarları olası yıldız transferleriyle ilgili tahminlerde bulunmaya başladı.
Sarı-lacivertli camiada seçim süreci yaklaşırken transfer vaatleri gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.