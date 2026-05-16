Karadeniz ekibinde dev temizlik: Aynı anda 4 yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

Yeni sezon öncesi transfer piyasasını altüst edecek radikal bir karara imza atan Samsunspor, kadro planlaması kapsamında adeta büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, aralarında takımın as kadrosunu oluşturan yabancı ve yerli yıldızların da bulunduğu 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu isimlerle vedalaşıldığı belirtildi:



Zeki Yavru

Lubomír Šatka

Olivier Ntcham

Soner Gönül



Kulüpten teşekkür mesajı Samsunspor'un açıklamasında futbolculara kulübe verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileklerinde bulundu.


