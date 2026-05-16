Karadeniz ekibinde dev temizlik: Aynı anda 4 yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

Yeni sezon öncesi transfer piyasasını altüst edecek radikal bir karara imza atan Samsunspor, kadro planlaması kapsamında adeta büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, aralarında takımın as kadrosunu oluşturan yabancı ve yerli yıldızların da bulunduğu 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdığını duyurdu.
Samsunspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında 4 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu isimlerle vedalaşıldığı belirtildi:
- Zeki Yavru
- Lubomír Šatka
- Olivier Ntcham
- Soner Gönül
Kulüpten teşekkür mesajı
Samsunspor’un açıklamasında futbolculara kulübe verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileklerinde bulundu.
Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına başlayan kırmızı-beyazlı ekipte başka ayrılıkların da yaşanabileceği konuşuluyor.