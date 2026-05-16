Karadeniz ekibinde dev temizlik: Aynı anda 4 yıldız isimle yollar resmen ayrıldı!

14:2416/05/2026, Cumartesi
Yeni sezon öncesi transfer piyasasını altüst edecek radikal bir karara imza atan Samsunspor, kadro planlaması kapsamında adeta büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, aralarında takımın as kadrosunu oluşturan yabancı ve yerli yıldızların da bulunduğu 4 futbolcusuyla yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Samsunspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında 4 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda şu isimlerle vedalaşıldığı belirtildi:


  • Zeki Yavru
  • Lubomír Šatka
  • Olivier Ntcham
  • Soner Gönül


Kulüpten teşekkür mesajı

Samsunspor’un açıklamasında futbolculara kulübe verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür edilirken, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dileklerinde bulundu.


Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına başlayan kırmızı-beyazlı ekipte başka ayrılıkların da yaşanabileceği konuşuluyor.


