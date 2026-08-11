Elenmesi halinde Konferans Ligi’ne devam edecek





Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi halinde ise Avrupa kupalarındaki rotası UEFA Konferans Ligi olacak.





Siyah-beyazlılar bu senaryoda Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.





Böylece Beşiktaş’ın Hradec Kralove rövanşının ardından Avrupa kupalarındaki bir sonraki muhtemel rakibi ve turnuva yolu da tur sonucuna göre netleşecek.