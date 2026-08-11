Beşiktaş’ın play-off rakibi belli oldu: İlk maç İstanbul’da
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, 3. eleme turunda Hradec Kralove engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Beşiktaş’ın turu geçmesi durumunda play-off turundaki ilk maç 20 Ağustos’ta İstanbul’da, rövanş ise 27 Ağustos’ta Litvanya’da oynanacak. Hradec Kralove’ye elenmesi halinde ise Beşiktaş’ın Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmesi halinde karşılaşacağı takım belli oldu. Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove engelini aşarsa Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.
Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Kauno Zalgiris
Beşiktaş Kauno Zalgiris eşleşmesinin gerçekleşmesi için siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove’yi geçmesi gerekiyor. Beşiktaş, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibini rövanş karşılaşmasında Tüpraş Stadyumu’nda ağırlayacak.
Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris olacak.
Kauno Zalgiris Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Kauno Zalgiris, Dinamo Zagreb karşısındaki ilk karşılaşmayı 5-0 kaybetti.
Litvanya temsilcisi, rövanş maçında da Dinamo Zagreb’e 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Kauno Zalgiris, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.
Beşiktaş turu geçerse maçlar ne zaman?
Beşiktaş’ın Hradec Kralove’yi elemesi halinde Kauno Zalgiris ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının programı şöyle:
İlk maç: 20 Ağustos, İstanbul
Rövanş: 27 Ağustos, Litvanya
Beşiktaş ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.
Turun ikinci karşılaşması Litvanya’da yapılacak.
Elenmesi halinde Konferans Ligi’ne devam edecek
Beşiktaş’ın Hradec Kralove karşısında UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi halinde ise Avrupa kupalarındaki rotası UEFA Konferans Ligi olacak.
Siyah-beyazlılar bu senaryoda Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Böylece Beşiktaş’ın Hradec Kralove rövanşının ardından Avrupa kupalarındaki bir sonraki muhtemel rakibi ve turnuva yolu da tur sonucuna göre netleşecek.
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