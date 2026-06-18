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45 ilde 'Narko Pars' operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

45 ilde 'Narko Pars' operasyonu: 352 şüpheli yakalandı

08:0518/06/2026, Perşembe
AA
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Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.
Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri "skunk tohumları"nın ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, 45 ilde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirirken, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyerek suç faaliyetlerini delillendirdi.

Düzenlenen operasyonlarda ise 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.



#Jandarma Genel Komutanlığı
#Narko Pars
#operasyon
#uyuşturucu madde satıcıları
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