5 mağara imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kent genelinde 20 Kasım ile 10 Aralık tarihlerinde teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

30 SIĞINAK, 6 DEPO

Operasyonlarda, Mehmetçik'in belirlediği teröristlerce kullanılan 30 sığınak, 5 mağara ve 6 depo imha edildi. Bu alanlardaki aramalarda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, bir M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 şarjör ve 497 mermi, 3 telsiz, 3 SD kart, 23 akü, 50 tüp, çok miktarda örgütsel doküman ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

GÜNDEM Saldırıya geçtiler