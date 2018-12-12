Tepeden temizlik

Terörle mücadelede olay kaynaklı operasyondan kesintisiz operasyona geçen Türkiye, bu yıl içerisinde kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon gerçekleştirdi.

104 SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ

En büyük darbeyi örgütün üst düzey kadroları aldı. 13’ü kırmızı kategoriden olmak üzere 104 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, 2019 yılı bütçe konuşmasında terörle mücadelede son verileri paylaştı. Türkiye’nin terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde önemli bir strateji değişikliğine gittiğini söyleyen Oktay, bunu olay kaynaklı operasyondan kesintisiz operasyona geçme olarak dile getirdi.

BİNLERCE OPERASYON

Terörle mücadelede son rakamlar özetle şöyle: 2018 yılı içerisinde kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon yapıldı. Bu yıl içerisinde 352 terörist teslim olurken, yine aynı yılda 152 teröristin aileleri ile görüşülerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlandı.

BEYİN TAKIMI AVLANDI

Operasyonlarda en büyük darbe örgütün üst düzey kadroları aldı. 13’ü kırmızı kategoriden olmak üzere 104 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 2018 yılında bin 206 operasyonla, 2 bin 648 kişi gözaltına alındı, bunlardan 854’ü tutuklandı. FETÖ’ya karşı da bu yıl 21 bin 893 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 47 bin 778 kişi gözaltına alınarak, bunlardan 9 bin 140’ı tutuklandı.

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SINIR ÖTESİNDE DURUM

Türkiye yurt dışında da DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak ve hudut güvenliğini sağlamak için operasyonlar yaptı. Zeytin Dalı harekatı kapsamında 4 bin 500’den fazla PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütünü etkisiz hale getirildi.

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