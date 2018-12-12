ABD’nin yaptığı bölgeye ihanettir

Suriye PKK’sı PYD/YPG’nin ABD güçlerince eğitilmesinin yanlış olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu bölgeyi bölmek için o gün atılan adımlar, planların bugün Suriye’de tutmadığını gördük. Biz Türkiye olarak buna müsaade etmeyiz. Eğer ABD’nin kastı YPG’yi eğitmekse bu son derece yanlıştır ve bölgeye yapılan bir ihanettir. Türkiye olarak biz buna göz yumamayız. Ama Münbiç yol haritasını burada uygularsak bu en gerçekçi ve kalıcı bir çözümdür” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması için yapılan çağrı ve girişimlere dair, “G20 marjında birçok mevkidaşımızla ortak başvuru yapma iradesi ortaya koyduk” diye konuştu.

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