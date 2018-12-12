DEAŞ’ın altınlarının peşindeler

Suriye’nin Hacin bölgesinde sıkışan DEAŞ terör örgütünün elinde 7 tondan fazla altın ve 17 ton da gümüş var. Yeni Şafak’ın Suriye’de konuştuğu eski DEAŞ maliye birimi çalışanlarından Ebu Zeyd el-Ambari, ABD’nin Irak ve Suriye de saklanan DEAŞ altınlarının peşinde olduğunu söyledi. Eski DEAŞ üyesi Ebu Zeyd, 2016 yılı ortasında örgütün sahip olduğu altın miktarının 13 tona kadar ulaştığını kaydetti. Iraklı eski militan, “Altınların nerede saklandığını sadece 7 kişi biliyordu. Bunlardan 2’si öldürüldü, biri ise kayıp; şimdi ABD ve PKK bu altınları ele geçirmeye çalışıyor” dedi. Eski DEAŞ mensubu Ebu Zeyd, örgütün saklanan altınlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

ERİTİP PARA BASTILAR

“Musul ve Rakka’nın ele geçirilmesinden sonra sözde maliye bakanlığı bünyesinde ‘altın havuzu’ oluşturuldu. Talimatı Ebubekir Bağdadi ve Ebu Ali verdi. Bu işin başında o dönem Cübeyir el-Ravi vardı. Oluşturulan havuzla tüm DEAŞ bölgelerinde ortak altın para birimine geçilmesi için altyapı çalışması başlatıldı. Bu amaçla uzman heyet seçildi ve ilk olarak 2015 yılında altın ve gümüş paralar basılarak tedavüle sokuldu. Örgüt petrol, hububat ve ticari faaliyetlerle ganimetlerden elde edilen gelirin büyük bölümünü altına dönüştürüyordu. Musul, Telafer, Deyrizor, Halep ve Rakka’dan bu havuza külçe altınlar getiriliyordu. 2015 ortası ve 2016 yılında 2,5 ton altın eritildi ve DEAŞ’a ait para birimi böylelikle basıldı.”

REKLAM

3 TON RÜŞVET DAĞITILDI

“Musul ve Rakka’nın düşmesiyle birlikte kaçan bazı örgüt elemanları 3 tondan fazla altını Peşmerge, ABD askerleri ve istihbarat elemanlarıyla PKK ve Suriye rejim mensuplarına o bölgeden kurtulma amaçlı rüşvet olarak verdiler. Bu rüşvet çarkı gizli yürütülüyor ve halen işlemeye devam ediyor. ABD askerleri ve Peşmerge milisleri 2017 yılında Abdussamed Seceri isimli üst düzey bir sorumludan yüklü miktarda altın aldı. Ona sahte kimlik ve pasaport hazırlayarak Irak’tan çıkarılma sözü verdiler. Sonrasında altını alarak bir dönem DEAŞ içerisinde maliye alanında üst düzey görevlerde bulunan Abdussamed’i infaz ettiler.”

Çöle gömdük

Eski DEAŞ üyesi Ebu Zeyd, altınların akıbetine ilişkin şunları söyledi: “Rakka’nın düşmesinden sonra DEAŞ, Suriye’de bulunan altınları Meyadin’e taşıdı. Daha sonra buranın da düşmesiyle Suriye’deki rezerv Badiye Çölü’ne getirildi. Aynı yöntem Irak’ta da uygulandı ve Tikrit’te hiçbir gücün giremediği çöl bölgesinde özel altın saklama noktaları belirlendi. Şu an ABD ve PKK, Deyrizor’un Hacin bölgesinde altın bulma ümidi taşıyor ancak terör örgütü tüm altın ve gümüş rezervini yerleşim birimlerinden götürdü.”