'A+ tipi' protokolle samimi karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı önce havalimanında ardından Beştepe’de karşıladı. ABD Başkanı için 'A+ tipi' protokol uygulandı. Trump’ın makam aracına Beştepe’de atlı birlikler eşlik etti. Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirirken 21 pare top atışı yapıldı. Karşılama töreninde Mehteran Birliği ve 16 Türk devletini temsil eden askerlerin yanı sıra Yeniçeri kıyafetli birlik de vardı. Trump, tören kıtasını “Merhaba Asker” sözleriyle selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı törenle karşıladı. Trump’ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. Liderlerin yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.
DİRİLİŞ MÜZİĞİ VE YENİÇERİ KIYAFETLİ ASKERLER
Trump için "A+ tipi karşılama töreni" uygulandı. Bu tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto için uygulanmıştı. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu. Milli marşlar sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini icra etti. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Trump, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı.
TÜRK YILDIZLARI’NDAN SELAMLAMA UÇUŞU
Erdoğan ve Trump, Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Trump’ın Külliye’ye gelişinde Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.