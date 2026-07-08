'A+ tipi' protokolle samimi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı törenle karşıladı. Trump’ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. Liderlerin yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

DİRİLİŞ MÜZİĞİ VE YENİÇERİ KIYAFETLİ ASKERLER

Trump için "A+ tipi karşılama töreni" uygulandı. Bu tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto için uygulanmıştı. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu. Milli marşlar sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini icra etti. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Trump, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı.

TÜRK YILDIZLARI’NDAN SELAMLAMA UÇUŞU

Erdoğan ve Trump, Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Trump’ın Külliye’ye gelişinde Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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