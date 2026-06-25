Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti'de Sapanca mesaisi: Yeni dönemin rotası çiziliyor

AK Parti'de Sapanca mesaisi: Yeni dönemin rotası çiziliyor

12:5325/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
AK Parti kampa giriyor: İç ve dış politikadaki başlıklar değerlendirilecek
AK Parti kampa giriyor: İç ve dış politikadaki başlıklar değerlendirilecek

AK Parti, siyasi stratejilerini detaylandırmak, geride kalan dönemin kapsamlı bir analizini yapmak ve geleceğin yol haritasını şekillendirmek üzere Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kampa girmeye hazırlanıyor.

AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti. Kampta parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkân tanıyan bir format benimseyecek. Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikâyen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Toplantının resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

Geçtiğimiz gün istişare kampı hakkında yeni gelişmeleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İSTİŞARE KAMPLARIMIZDAN 33'ÜNCÜSÜNÜ BU HAFTA SONU SAPANCA'DA DÜZENLEYECEĞİZ"

"Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33'üncüsünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.

"GELECEK SENEYE İLİŞKİN YOL HARİTAMIZA ŞEKİL VERECEĞİZ"

Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız."



#AK Parti
#kamp
#stişare ve değerlendirme kapı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Evleri Hangi İlçelerde? 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı Yerler