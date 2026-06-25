AK Parti'de Sapanca mesaisi: Yeni dönemin rotası çiziliyor

AK Parti'nin 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenleyeceği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın programı netleşti. Kampta parti yönetimi, uzun sunumlar yerine karşılıklı görüş alışverişine imkân tanıyan bir format benimseyecek. Kamp programı, yaşamı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edinen "Şule: Senin Hikâyen" dizisinin açık hava gösterimiyle başlayacak. Toplantının resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yapılacak.

Geçtiğimiz gün istişare kampı hakkında yeni gelişmeleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İSTİŞARE KAMPLARIMIZDAN 33'ÜNCÜSÜNÜ BU HAFTA SONU SAPANCA'DA DÜZENLEYECEĞİZ"

"Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33'üncüsünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz.

"GELECEK SENEYE İLİŞKİN YOL HARİTAMIZA ŞEKİL VERECEĞİZ"

Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız."







