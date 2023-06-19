Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik istifa etti

“DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan’a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…”