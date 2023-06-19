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Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını duyurdu.

14:44 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fatih Atik - Ali Babacan

Fatih Atik - Ali Babacan

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanı Fatih Atik, istifa kararını açıkladı. Atik konuya dair paylaşımında şunları kaydetti:

“DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan’a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…”



#Fatih Atik
#Ali Babacan
#DEVA Partisi
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