En kârlısı DEVA oldu

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal.
CHP tabanında krize yol açan liste ittifakında karlı çıkan küçük partiler oldu. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi pazarlıklarının karşılığını Meclis’e girerek aldı. DP’ye, 3, DEVA’ya 25, SP’ye 24, Gelecek’e 19 kontenjan tanınmıştı. Seçim sonucuna göre, DP’den Cemal Enginyurt İstanbul, Salih Uzun ve Haydar Altıntaş İzmir’den Meclis’e girdi.
15 İSİM VEKİL OLDU
DEVA’dan ise 15 isim milletvekili oldu. DEVA, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Tekirdağ’dan milletvekili çıkardı. SP ise 24 kişilik listeden 9 milletvekili çıkardı. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Samsun SP’nin vekil çıkardığı iller oldu. Gelecek Partisi’nin 19 kişilik kontenjanından 10 isim Meclis’e girdi. Gelecek Partisi’nin vekil çıkardığı iller Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla oldu.