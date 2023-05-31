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Altılı Masa’da Deva ve Gelecek dışarıda kalacak

Altılı Masa’da dengeler yeniden değişiyor. 4’lü formata dönecek olan Masa, Deva ve Gelecek’i dışarıda bırakacak.

Mehmet Güney
04:00 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

6’lı Masa liderleri, sandık yenilgisine ilk analizi seçim gecesi yaparken alt kadrolarda masanın kaderine ilişkin değerlendirmeler kızıştı. Mart 2024 yerel seçimlerinde masanın 4’lü formata dönüşebileceği ifade edilirken, performansı beğenilmeyen Deva ve Gelecek’in masaya dışarıdan destek vermesinin istenebileceği formülü de dillendiriliyor. 14 ve 28 Mayıs sandık sonuçlarının masadaki yankıları devam ediyor. CHP’nin ittifak ayarlarında 2018’e dönmesi bekleniyor.

MASAYA DÖRTLÜ FORMAT FORMÜLÜ

CHP’de Gelecek ve DEVA Partisi’nin kendilerine seçim sürecinde zarar verdiği ve teşkilatlarının olmadığı düşünülüyor. Ayrıca parti tabanında iki partiye yönelik CHP listelerinden 25 vekil almasının rahatsızlığının devam etmesinin yerel seçimlerde tepkiye dönüşmesinden çekiniliyor. Bu kapsamda iki partinin ittifak için dışarıdan destek formülü işletilebilir.



#Altılı Masa
#DEVA Partisi
#Gelecek Partisi
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