Gündem Aylan bebeğin katilleri sonunda yakalandı Hapiste çürüyecekler
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Aylan bebeğin katilleri sonunda yakalandı: Hapiste çürüyecekler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olmaktan toplam 546 yıl hapse mahkum edilen firari 3 hükümlü Adana’nın Karataş ilçesinde yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Aylan bebeğin cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafı, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
Aylan bebeğin cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafı, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Suriye’de 2010 yılında başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkelerinden kaçıp başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 2015 yılında da Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinden Yunanistan’ın İstanköy Adasına (Kos Adası) yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 16 kişinin içinde bulunduğu lastik botun batması sonucu aralarında 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile 5 yaşındaki Galip Kurdi’nin de bulunduğu toplam 7 göçmen suda boğularak hayatını kaybetti.

Aylan tüm dünyada göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü olmuştu.n

Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar
GÜNDEM
Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar

Yıllardır aranıyorlardı

Bu olaydan sonra Aylan Kurdi’nin sahile vuran cesedi tüm dünyayı derinden etkiledi. Türk polisi göçmenleri kaçak yollardan Yunanistan’a geçirmeye çalışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada göçmenleri gönderen şahısların Cebrail Enkadur, Ecevit Bülünt Gökalp ve Ali Can Şaş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Muğla’da şahıslar hakkında "insan kaçakçılığı ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten" dava açıldı. Ancak şüpheli 3 kişi bir türlü yakalanamadı.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
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Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.
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Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
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Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.
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Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.
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Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.
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Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.
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Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.

İHA

Özel ekip kuruldu

  • Mahkeme suçu işledikleri sabit olan şahıslar hakkında her birine 182’şer yıl olmak üzere toplam 546 yıl hapis cezası verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlülerin Karataş ilçesinde olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir özel ekip oluşturulmasını ve bu hükümlülerin bir an önce yakalanması talimatını verdi.
  • İHA

Cezaevinde çürüyecekler

Polis yaptığı çalışmalar sonucunda hükümlülerin saklandığı yeri tespit etti. Bu tespitin ardından baskın yapılacağı sırada hükümlülerin bir araç ile hareket ettiği belirlendi. Hemen uygulama alanı oluşturulup bütün gidiş güzergahları kontrol altına alındı. Kısa sürede 3 hükümlü de uygulama alanında yakalandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

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