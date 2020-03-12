Gündem Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem Gaz bombalarının etkisini artırmak için fan kullanıyorlar
EDİRNE

Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar

Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda rüzgarın yön değiştirmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte ettiği fanı çalıştırmaya başladı. Attıkları gazın kendilerine dönmemesi ve daha fazla sığınmacıya ulaşmasını amaçlayan Yunan güvenlik güçleri, bölgede kullandığı orantısız gücü her gün biraz daha artırıyor.

Haber Merkezi AA
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor.
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor.

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
FOTOĞRAF 9
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Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.
Title
Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
Title
Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.
Title
Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.
Title
Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.
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Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.
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Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Title
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.
  • Akılalmaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.

Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.

Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
FOTOĞRAF 14
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Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin Edirne üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Kastanies Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar 3 gündür kapalı bulunurken, bazı göçmenler ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.
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Yunanistan'a geçenler, genellikle yaya olarak ülkenin iç kesimlerine ilerleyişini sürdürüyor.
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Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ise kamplara götürülüyor.
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Meriç Nehri'nin karşısında görevlendirilen Yunanistan askerleri geçişleri engellemek için sık sık uyarılar yapıyor.
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Askerlerin zaman zaman da göçmenlere ses bombaları attığı görülüyor.
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Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na giden Yunan yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Türkiye sınırına yakın Oristiada bölgesinde çok sayıda Yunan gazeteci de gelişmeleri yerinde izliyor.
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Kameralarını Edirne'ye çeviren muhabirler zaman zaman bölgeden canlı yayın yaparak gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.
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Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Title
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Sınırı geçen göçmenler, Yunanistan'ın iç kesimlerine ilerliyor
Edirne'den Yunanistan'a geçen binlerce göçmenin ülkenin iç kesimlerine ilerleyişleri sürüyor. Sınırda güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan güvenlik güçleri, yakaladıkları göçmenleri askeri araçlarla kamplara götürüyor.

Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
OYNAT 00:41
Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.
Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor. Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
OYNAT 00:59
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.


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