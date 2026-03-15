Bakan Gürlek: İslam’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık kararlılıkla reddedilmelidir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Bugün uluslararası platformlarda çoğu zaman ‘İslamofobi’ olarak adlandırılan olgu, gerçekte yalnızca bir korkuyu değil; önyargıyı, ayrımcılığı ve açık bir düşmanlığı ifade eden ciddi bir sorundur. ‘Fobi’ kavramı esasen bir korkuyu tanımlarken, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yönelen tutum; bir korkudan ziyade İslam’a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle mesele yalnızca bir ‘korku’ değil, çoğu zaman İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığıdır" değerlendirmesinde bulundu.