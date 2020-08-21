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Gündem Bakan Varank, Karadenizdeki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak
POLİTİKA

Bakan Varank: Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak

Bakan Varank, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Varank
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak."

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