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Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balık tutmak için göle açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul (55), kayıklarının batması sonucu hayatını kaybetti.

07:36 - 20/07/2024 Cumartesi
DHA
Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti.
Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti.

Olay, akşam saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, balık tutmak için saat 14.00 sıralarında kayıkla Yörükler mevkisinden Ulugöl'e açıldı.

İkilinin ailesi, kendilerinden uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti.

Ekiplerin başlattığı geniş kapsamlı arama sonrası, Mehmet Erdenli'nin saat 21.00 sıralarında, Hayrettin Ertuğrul'un ise saat 22.30 sıralarında cansız bedenlerine ulaşıldı.

İkilinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Gökçeada açıklarında avlanan Türk balıkçılara Yunan unsurları saldırdı

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı. Ardından baba oğul hastaneye kaldırıldı. İlker Özdemir olayla ilgili ise, "Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular." dedi.




#Samsun
#Balıkçı
#Tekne
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