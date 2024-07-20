Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü

Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Alınan bilgiye göre, İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi. Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı. Ardından baba oğul hastaneye kaldırıldı. İlker Özdemir olayla ilgili ise, "Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular." dedi.