İki ülke arasındaki kriz büyüyor: Çin Tayvan'a ait balıkçı teknesine el koydu

Çin sahil güvenlik ekibi, Fujian eyaleti açıklarında Tayvan'a ait bir balıkçı teknesine el koydu. Tayvan sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, teknenin dün gece saatlerinde Çin'e ait 2 gemi tarafından Tayvan kontrolündeki Kinmen Adaları yakınında, Fujian kıyılarına yaklaşık 20 kilometre mesafede denetim için durdurulduğu belirtildi.
Şubat ayında, Tayvan sahil güvenliği tarafından yasadışı balıkçılık şüphesiyle takip edilen Çin'e ait bir balıkçı teknesi, Kinmen Adaları yakınlarında alabora olmuştu. Olayın ardından, Çin sahil güvenliği bölgedeki devriye faaliyetlerini arttırmıştı.