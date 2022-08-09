Dünya Tayvan Dışişleri Bakanı Wu Çin Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
ASYA

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrasında başladığı tatbikatlarına devam ediyor. Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, düzenlediği basın toplantısında, Çin’in Tayvan adası etrafında düzenlediği tatbikatlara yönelik açıklamalarda bulundu. Wu, Çin’in bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yaptığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu

Tayvan’ın söz konusu tatbikatları şiddetle kınadığını ve bu tatbikatların sorumsuzca olduğunu belirten Wu, Çin’in eylemlerinin bir sonucu olarak bölgesel barış ve istikrarın da tehlikeye girdiğini ifade etti.

Wu, “Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanmak için askeri tatbikat yapıyor. Tayvan'da halkın moralini zayıflatmak amacıyla geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze fırlatmalarının yanı sıra siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlamalar yapıyor. Tayvan kesinlikle diğer ülkelerle ilişkilerini sürdürme ve uluslararası topluluğa katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir. Tayvan halkı da demokratik sistem aracılığıyla kolektif iradesini ifade etme hakkına sahiptir” dedi.

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“ÇİN, TAYVAN’I YILLARDIR TEHDİT EDİYOR”

Çin’in Tayvan’ı yıllardır askeri anlamda tehdit ettiğini belirten Wu, “Çin, Tayvan'ı yıllardır askeri olarak tehdit ediyor ve çabalarını artırmaya devam ediyor. Bu bir gerçek. Çin, Tayvan Boğazı üzerindeki mülkiyetini açıkça ilan etti. Çin, uluslararası toplumun, Tayvan Boğazı'nın sularında seyrüsefer özgürlüğünü etki altına almaya çalışmaktadır” diye konuştu.

Çin Tayvan'ı ablukaya aldı: 20 savaş uçağı ile 14 gemi görüldü
FOTOĞRAF 17
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.
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Bakanlık, dün tatbikatların 2'inci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti. Tatbikatın ilk gününde de 22 Çin savaş uçağının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattını geçtiği, Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın \"kara suları\" olarak gördüğü bölgeye düştüğü duyurulmuştu.
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Yarın öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda.
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6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.
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Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, adayı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti.
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde \"bir dizi askeri tatbikat\" düzenleyeceğini duyurmuştu.
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Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Title
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.<br><br>
Çin Tayvan'ı ablukaya aldı: 20 savaş uçağı ile 14 gemi görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 3'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) toplam 20 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

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