Türk balıkçı teknesine Yunan saldırısı: Kaptan İlker Özdemir 'Kasıtlıydı öldürmek için yaptılar' diyerek anlattı

'DİREKT BATIRMAK İÇİN HAMLE YAPTILAR'





Yetkililerden haber beklediklerini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:





“Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hasar büyük. Kamara olduğu gibi çökmüş. Teknenin her yeri oynamış. Her yara kapanır ama önemli olan bundan sonrası için bir şeyler yapmak. Oralardayız, gene avlanıyoruz. Biz vazgeçmedik. Her zaman mücadelemizi ediyoruz.