Yunan unsurları Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine hasar verdi

Hamas, tarihin en büyük bağımsızlık ve direniş örgütü olarak gözümüzde büyüdükçe büyüyor. Nasıl büyümesin? Umudunu bu kadar uzun süre muhafaza eden başka bir direniş var mı? Heyecanını, dinamizmini, coşkusunu hiç kaybetmeden ayakta kalabilmiş başka örgüt var mı? Sınırlarını aşarak insanlığın kalbinde bu derecede yer edinmiş başka bir hareket var mı? On yıllar boyunca, hiç kirlenmeden, çürümeden, maksadının dışına hiç taşmadan mücadele vermiş başka bir oluşum var mı? Üstelik Hamas, bütün bunların