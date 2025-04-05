Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayramın acı bilançosu: 7 günde 62 can kaybı

Bayramın acı bilançosu: 7 günde 62 can kaybı

11:265/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 388 vatandaşımız yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 5 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 855 vatandaşımız ise yaralandı.


Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef

➡️ 62 vatandaşımız hayatını kaybetti.

➡️ 7.388 vatandaşımız ise yaralandı.


Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti.


🔻🔻🔻

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce;

📍628.532 araç denetlendi.

📍26.475 araca hız ve radar işlemi,

📍46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı.


Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor.


⚠️Lütfen aşırı hız yapmayalım.

⚠️Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

⚠️Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.


Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



#Bayram
#Trafik Kazaları
#Ali Yerlikaya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMELER: İnfaz düzenlemesi olacak mı, TBMM'ye geldi mi? 10. yargı paketi