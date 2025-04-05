Bayramın acı bilançosu: 7 günde 62 can kaybı

Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 388 vatandaşımız yaralandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef
⛔️ 5 vatandaşımız hayatını kaybetti,
⛔️ 855 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef
➡️ 62 vatandaşımız hayatını kaybetti.
➡️ 7.388 vatandaşımız ise yaralandı.
Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen TIR'ın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti.
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Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce;
📍628.532 araç denetlendi.
📍26.475 araca hız ve radar işlemi,
📍46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor.
⚠️Lütfen aşırı hız yapmayalım.
⚠️Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
⚠️Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."