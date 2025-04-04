Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden başladı, trafik ekipleri teyakkuzda

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından memleketlerinden ya da tatil beldelerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi yaşadıkları büyükşehirlere dönüş için yollara akın eden vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı üzerinde yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de sürücüler, yoğun trafikle karşı karşıya kaldı.