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Yüksek gerilim hattı koptu: Trafik kilitlendi

Yüksek gerilim hattı koptu: Trafik kilitlendi

19:134/04/2025, Cuma
DHA
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Suşehri'nde trafik hayatı felç etti.
Suşehri'nde trafik hayatı felç etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Yola düşen kablo nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Yola düşen kablolar nedeniyle D-100 yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri kablolara yaklaştırmadı. Amasya- Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre kabloların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kablolar yoldan kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

#Sivas
#Suşehri
#Yüksek Gerilim Hattı

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