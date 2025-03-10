Beykoz'da seçim yapıldı: Başkan Vekili belli oldu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yaşananlar sonrasında Beykoz Belediye Meclisi, bugün başkan vekili belirlemek üzere toplandı. 3 tur olarak yapılan seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı. Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 22 oya erişilemediği için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda da adayların oy sayılarında değişme olmaması üzerine, seçimin 3'üncü turunda salt çoğunluğa bakılmasına karar verildi. 3'üncü kez oy veren Beykoz Belediye Meclisi üyeleri, 18 oy ile Özlem Vural Gürzel'i başkan vekili seçti.