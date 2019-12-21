Gündem Bütçe mesaisi tamamlandı
POLİTİKA

Bütçe mesaisi tamamlandı

TBMM’nin 6 Kasım’da başlayan 2020 yılı bütçesine ilişkin görüşme maratonu dün sona erdi. 956.6 milyar TL gelir ve 1 trilyon 95 milyar liralık gider öngörülen bütçede en yüksek payları 188,6 milyar lirayla sağlık ve 176 milyar lirayla eğitim oluşturdu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 6-29 Kasım tarihleri arasında görüşülen 2020 bütçesinin TBMM Genel Kurul ayağı müzakereleri 9 Aralık’ta başladı. Toplam 8 turda aralıksız 12 gün süren ve yer yer tansiyonun arttığı maratonda dün son görüşmelerin ardından bütçe oylanarak kabul edildi.

ASLAN PAYI SAĞLIK VE EĞİTİME

  • 956.6 milyar TL gelir ve 1 trilyon 95 milyar liralık gider öngörülen bütçede en yüksek payları 188,6 milyar lirayla sağlık ve 176 milyar lirayla eğitim oluşturdu. MHP lideri Devlet Bahçeli bütçenin hem açılışına hem de kapanışına katılan tek lider oldu. Bahçeli, iki oturumu da sonuna kadar takip etti.

Erdoğan'dan 2020 bütçesine dair mesaj: Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun
GÜNDEM
Erdoğan'dan 2020 bütçesine dair mesaj: Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun
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Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat
Gündem

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre il merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Bitlis’te 6, Hakkari’de 11 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir.
Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz
Gündem

Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan aileleri aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit ailesi ve gazilerin de bulunduğu toplumun her kesiminden çok sayıda kişi ziyaret etti. Annelerden Süheyla Demir "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes destek versin, evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım" dedi. Songül Altıntaş"El birliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız" diye konuştu. Baba Süleyman Aydın "Bize destek veren Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL
Gündem

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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