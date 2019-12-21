Bütçe mesaisi tamamlandı

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 6-29 Kasım tarihleri arasında görüşülen 2020 bütçesinin TBMM Genel Kurul ayağı müzakereleri 9 Aralık’ta başladı. Toplam 8 turda aralıksız 12 gün süren ve yer yer tansiyonun arttığı maratonda dün son görüşmelerin ardından bütçe oylanarak kabul edildi.
ASLAN PAYI SAĞLIK VE EĞİTİME
- 956.6 milyar TL gelir ve 1 trilyon 95 milyar liralık gider öngörülen bütçede en yüksek payları 188,6 milyar lirayla sağlık ve 176 milyar lirayla eğitim oluşturdu. MHP lideri Devlet Bahçeli bütçenin hem açılışına hem de kapanışına katılan tek lider oldu. Bahçeli, iki oturumu da sonuna kadar takip etti.