​CHP’li Kırşehir Belediye Başkanından meclise tehdit

Telefonda görüştüğü bir vatandaşa 12 dakika küfreden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı uyarmakla yetinen CHP’den yeni skandal. Kırşehir Belediye meclisinde AK Partili Ebubekir Koçyiğit “belediyenin davalarına bakan bir avukatın kazanılan parayı kendi hesabına aktardığı” iddiasını gündeme getirince Başkan Selahattin Ekicioğlu kendini kaybetti.

CHP’li başkan, “O kirli ellerinizi keseceğim sizin. Belediyenin içindeki ellerinizi kıracağım. Niye bırakmıyorum lan, lan ben ne yalan söylemişim, sizin feriştahınız gelse korkutamaz, benim ağzımı açtırma” diye tehditler savurdu. AK Partili Koçyiğit ise meclisi işaret ederek “Herkes seçilmiş, böyle konuşma” karşılığını verdi.