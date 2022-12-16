CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: Gençler taciz ve tecavüzlerin olduğu CHP teşkilatlarına mı girecek?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan TV100'de katıldığı canlı yayında, İstanbul'da 99 vatandaşın yaralandığı metrobüs kazası sonrası AK Parti teşkilatlarını hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi: Gençler; taciz, tecavüz, yolsuzluk, rüşvetin olduğu, kurumsal olarak DHKP-C marşlarıyla kendini motive eden, navigasyonu Kandil olan, tacize uğrayan kadınların şikayetlerinin teşkilat içindeki diğer kadınların psikolojik baskıyla geri çekilmesi istenen bir ortama mı girecek? Bunları 18 yaşındaki kıza kullandıkları kirli dillerle örtemezler.