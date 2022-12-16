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KIRŞEHİR

CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı

CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu. Belediye yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
CHPli Kırşehir Belediyesi çalışanından çocuk tacizi: Soruşturma başlatıldı
14 yaşındaki oğlunun telefonla taciz edildiğini söyleyip, şikayetçi oldu.

Kent merkezinde yaşayan Y.S, Kırşehir Belediyesi önüne gelerek, belediye bünyesindeki bir şirkette çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin, 14 yaşındaki oğluna sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdiğini iddia etti.

CHP'Lİ BELEDİYE YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Burada bir süre bekleyen Y.S, belediye görevlileriyle görüştükten sonra eşiyle birlikte Ahi Polis Merkezi'ne giderek, söz konusu kişi hakkında şikayette bulundu.

Bu arada, Kırşehir Belediyesi yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının da konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan TV100'de katıldığı canlı yayında, İstanbul'da 99 vatandaşın yaralandığı metrobüs kazası sonrası AK Parti teşkilatlarını hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi: Gençler; taciz, tecavüz, yolsuzluk, rüşvetin olduğu, kurumsal olarak DHKP-C marşlarıyla kendini motive eden, navigasyonu Kandil olan, tacize uğrayan kadınların şikayetlerinin teşkilat içindeki diğer kadınların psikolojik baskıyla geri çekilmesi istenen bir ortama mı girecek? Bunları 18 yaşındaki kıza kullandıkları kirli dillerle örtemezler.


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