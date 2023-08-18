CHP'li Kırşehir Belediyesi'nden büyük skandal: Yaptıkları deprem heykeli ile İslam'ı hedef aldılar

Depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken depremlere karşı farklı öneriler sunuldu.

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmazken CHP'li Kırşehir Belediyesi, deprem bahanesiyle bir skandala imza attı.

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda Deprem Heykeli açılışını yaptı.