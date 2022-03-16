CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi

CHP'li Yıldırım Kaya, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin tutuklu temsilcilerini ziyaret etti.
HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) Nurhayat Altun ile görüşen Kaya, ziyaret sonrası bir açıklama yaptı.
CHP'Lİ KAYA'DAN 'TAHLİYE' TALEBİ
Kaya, Türk ordusuna "militarist grup" diyen, polise taş atarken görüntülenen ve hastaneden terörist kaçırdığı ortaya çıkan HDP'li Tuğluk'a özgürlük istedi.
Tuğluk'un arkadaşlarının yardımıyla tüm ihtiyaçlarını gördüğünü ifade eden Kaya, "Hekimlerin bu duruma duyarsız kalmaması gerek." dedi.
"Tuğluk’un tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur." diyen CHP'li vekil, konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini de söyledi.