Gündem CHPli Kaya HDPli Tuğluk ve Kışanakı cezaevinde ziyaret edip tahliye istedi
POLİTİKA

CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, terör soruşturmaları kapsamında Kocaeli'de bir cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk ve Gülten Kışanak ile DBP'li Nurhayat Altun'u ziyaret etti. Kaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 'tahliye' istedi.

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Haber Merkezi Diğer
​CHPli Yıldırım Kaya HDPli Aysel Tuğluk ve Gülten Kışanakı cezaevinde ziyaret edip tahliye istedi
CHP'li Yıldırım Kaya

CHP'li Yıldırım Kaya, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin tutuklu temsilcilerini ziyaret etti.

HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) Nurhayat Altun ile görüşen Kaya, ziyaret sonrası bir açıklama yaptı.

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CHP'Lİ KAYA'DAN 'TAHLİYE' TALEBİ

Kaya, Türk ordusuna "militarist grup" diyen, polise taş atarken görüntülenen ve hastaneden terörist kaçırdığı ortaya çıkan HDP'li Tuğluk'a özgürlük istedi.

Türk ordusuna "militarist grup" deyip polise taş atan HDP'li Tuğluk'a CHP özgürlük istedi
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Türk ordusuna "militarist grup" deyip polise taş atan HDP'li Tuğluk'a CHP özgürlük istedi

Tuğluk'un arkadaşlarının yardımıyla tüm ihtiyaçlarını gördüğünü ifade eden Kaya, "Hekimlerin bu duruma duyarsız kalmaması gerek." dedi.

"Tuğluk’un tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur." diyen CHP'li vekil, konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini de söyledi.

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