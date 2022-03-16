CHP'li Kaya HDP'li Tuğluk ve Kışanak'ı cezaevinde ziyaret edip 'tahliye' istedi

CHP'li Yıldırım Kaya, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin tutuklu temsilcilerini ziyaret etti.

HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) Nurhayat Altun ile görüşen Kaya, ziyaret sonrası bir açıklama yaptı.

GÜNDEM Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi

CHP'Lİ KAYA'DAN 'TAHLİYE' TALEBİ

Kaya, Türk ordusuna "militarist grup" diyen, polise taş atarken görüntülenen ve hastaneden terörist kaçırdığı ortaya çıkan HDP'li Tuğluk'a özgürlük istedi.

GÜNDEM Türk ordusuna "militarist grup" deyip polise taş atan HDP'li Tuğluk'a CHP özgürlük istedi

Tuğluk'un arkadaşlarının yardımıyla tüm ihtiyaçlarını gördüğünü ifade eden Kaya, "Hekimlerin bu duruma duyarsız kalmaması gerek." dedi.

"Tuğluk’un tahliye edilmesinden başka bir seçenek yoktur." diyen CHP'li vekil, konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini de söyledi.

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