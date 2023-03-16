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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için propaganda tarihleri belli oldu 

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK Kararı’na göre, Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda başlangıç tarihi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlendi. Her iki seçim için propaganda bitiş tarihi ise 13 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

06:58 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı ve 28 .Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin propaganda süreçleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda başlangıç tarihi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlendi. Her iki seçim için propaganda bitiş tarihi ise 13 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde propaganda süreci 15 Mayıs- 27 Mayıs tarihlerinde olacak.


Mabetlerde, üniversitelerde, kamu bina ve tesislerinde propaganda yasak

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanılmasından dolayı bu alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak.


Vatandaşların e-posta adreslerine ve telefonlarına propaganda mesajı veya videosu göndermek yasak

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.


Açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapmak serbest

Halkın huzur ve rahatını bozmamak ve açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapmak serbest olacak. Ancak başka bir parti veya aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde bu toplantının yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak. Ayrıca siyasi partiler istemeleri halinde ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit suretle faydalanabilecek.


Milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı adayları resmi hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanamayacak

Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla katılamayacak. Bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılamalar ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Ayrıca bakanlar ile aday olması durumunda görevde bulunan cumhurbaşkanının da seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında söz konusu durum geçerli olacak.





#Seçim propagandası
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için propaganda tarihleri belli oldu 
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