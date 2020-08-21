Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor."
#MüjdelerOlsun bugün #BüyükTürkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor.
#MüjdelerOlsun bugün #BüyükTürkiye için önemli bir gün! Bir rüya gerçek oluyor.