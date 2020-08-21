Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir rüya gerçek oluyor

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Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'nın Pursaklar ilçesinden dost canlısı bir arkadaş gönderildi. Yıllardır yalnız olan Gli, bundan sonra ödüllü Ankara Kedisi "Kılıç" ile birlikte yaşayacak. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: "(Gli) Uzun bir süredir onu takip ediyorduk ve çok yalnız olduğunu düşündük. Ankara Pursaklar'dan hem bir arkadaş hem de bir selam göndermek istiyoruz" şeklinde konuştu.