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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bir rüya gerçek oluyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde hamdolsun yeni bir sayfa daha açılıyor."

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