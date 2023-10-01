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Devlet Bahçeli'den 'emekli maaşı' açıklaması: Cumhurbaşkanımız çalışmalarını sürdürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediği sorulan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." dedi.

20:30 . 1/10/2023 Pazar
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Arşiv)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kuruluna hitabında, "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerinin hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Bahçeli'den emekli maaşı açıklaması

Bahçeli, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." dedi.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.


Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız
Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. ''Önümüzde yeni bir görev ve fırsat var bu da ülkemizi yeni ve sivil bir Anayasaya kavuşturmaktır.'' diyen Erdoğan toplumun tüm kesimlerini yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Ankara'daki hain saldırıya ilişkin ise, ''Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in skandal FETÖ kararına da sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ne üyelik resti çekti.


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#Yerel Seçim
#29 Ekim
#Emekli İkramiyesi
15 dakika önce
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