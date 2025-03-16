Devletin müşfik eli her yerde hissediliyor: Teşkilat tam kadro sahada

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) Ahmet Büyükgümüş, Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte vatandaşlarla daha güçlü bir bağ kurduklarını söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Büyükgümüş, AK Parti’nin kongre sürecinin ardından rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’a girdiklerini belirterek, “Ramazan boyunca teşkilatların iftar programlarından cami buluşmalarına, sahur ziyaretlerinden sosyal yardım çalışmalarına kadar birçok alanda aktif olarak sahadayız. AK Parti 2028 seçimlerine güçlü bir teşkilatla hazırlanıyor” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE KARDEŞLİK SOFRASI

Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik açısından çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Büyükgümüş şunları söyledi: “Özellikle deprem bölgesindeki ziyaretlerimiz bu süreçte çok özel ve önemliydi. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi illerde teşkilatlarla ve depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Buradaki konut projeleri konut projelerinin hızla tamamlanarak teslim edilmeye başlandı. Devletimizin müşfik eli her yerde hissediliyor. Depremzedelerimiz için yapılan çalışmaların sahadaki etkilerini doğrudan gözlemliyoruz.”

GENÇLER KARAR ALMANIN PARÇASI

Gençlik Kolları’nda yetişmiş bir siyasetçi olarak AK Parti’nin gençlik siyasetini değerlendiren Ahmet Büyükgümüş, “AK Parti gençleri siyasetin enerjisi olarak değil, karar alma süreçlerinin bir parçası olarak görüyor. Gençlik Kollarımız bu minvalde bir okul niteliğinde. Gençlik Kolları sadece milletvekili, belediye başkanı yetiştiren bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlılık kazandıran bir eğitim sahasıdır. Burada gençler sadece siyasi pratikleri değil, ekip çalışmasını, toplumun farklı kesimleriyle temas etmeyi ve toplumsal sorumluluk bilincini öğreniyor” değerlendirmesi yaptı.







