​Emekliye bayram öncesi ödeme: Yüzde 8,5 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini belirtti. Külliye’deki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, “Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Yine emeklilerimizin aylıklarında Ocak-Temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 20’YE DÜŞECEK

Erdoğan, “ülkemizde gelir vergileri yüksek, sigorta primleri yüksek, dolaylı vergilerde dünya şampiyonuyuz” iddialarını hatırlatarak, bunların gerçeği yansıtmadığını, salgının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları önlemler kapsamında kurumlar vergisinin bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23, 2023’ten itibaren de yüzde 20 olarak uygulanacağını bildirdi. “Dünyanın en yüksek vergilerini uyguladıkları, buna rağmen vergi geliri üretemediklerine” ilişkin eleştiriler yapıldığına işaret eden Erdoğan, Türkiye’de uygulanan vergi oranlarının OECD ülkelerindekilerle kıyaslandığında bu eleştirilerin de doğru olmadığının görüleceğini söyledi. Erdoğan, “Bu ülkede kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü vergi gelirlerinden toplanıyor.” dedi.

KDV ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ ÜLKEYİZ

Erdoğan, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına da değinerek, “Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz. Hepinizin de bildiği gibi biz sosyal amaçlarla yüzde 8 ve yüzde 1 şeklinde iki indirimli oran daha uyguluyoruz. Bunları da dikkate alırsak ortalama KDV oranımız yüzde 14’e geriliyor. Bu durumda KDV oranları açısından OECD ülkeleri arasında en düşük orana sahip ülke oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Şehirlerimiz içme suyu yaşamasın diye içme suyu eylem planı hazırladık. Bu planla illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ENFLASYONLA MÜCADELE BİR TAKIM OYUNU

Önlerindeki en önemli sorunlardan birinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçmişte hem enflasyonu aşağıya çekmeyi hem de büyümeyi aynı anda gerçekleştirme başarısını gösterdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir. Sadece Merkez Bankasının gayretiyle bu mücadele kazanılamaz. Enflasyona yol açan yapısal sorunların çözümüne de güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor.”

YILLIK BÜYÜME YÜZDE 5,8’İ GEÇECEK

Erdoğan, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7’lik bir büyüme performansı yakalandığına dikkati çekerek, “Bu tablonun bizleri sevindiren tarafı, büyümeye, yatırımların, özellikle de makine-teçhizat yatırımlarının katkısının artıyor olmasıdır. Ayrıca büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme de başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor. Yılın tamamını ise Orta Vadeli Program hedefimiz olan yüzde 5,8’in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımız anlaşılıyor” sözlerini sarf etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak

Orhan İnandı

FETÖ elebaşı İnandı kıskıvrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye yönelik 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ’yü kökünden kazıma çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi. Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.” dedi.

EN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ARASINDA

Orhan İnandı’nın, Türkiye’de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer aldığını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ’nün kirli parasını Orta Asya’da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir.”

REKLAM

Suyu korumak vatanı korumaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye’de gerçekleştirilen “Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni”ne katıldı.

Erdoğan, “Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz” dedi. Erdoğan, “Su hayattır” diyerek yürüttükleri çalışmalarla hem su israfını önlemeye, hem su kirliliğinin önüne geçmeye, hem de mevcut kaynaklardan azami derece istifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarının giderek azaldığını vurguladı.

SU STRESİ ÇEKİYORUZ

Erdoğan, sosyal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacının günden güne arttığını, su kaynaklarına ziraat, endüstri ve evsel atıkların karışmasıyla suların her geçen gün kirlendiğini, dünya genelinde 2025’e kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağının ifade edildiğini anlattı. Erdoğan, su kaynaklarının azalmasının Türkiye gibi kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından “su stresi çeken bir ülke” için çok ciddi riskler içerdiğini belirtti.

EYLEM PLANI HAZIRLADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin her geçen gün daha da kötüleşen bu tablo karşısında gereken adımları şimdiden atması şarttır. Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 19 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz, içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 İl İçme Suyu Eylem Planı hazırladık.

150 YER ALTI BARAJI

Bu eylem planıyla illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle önemi giderek artan depolama yapılarına alternatif olarak, bu anlatacağım gerçekten çok çok önemli, 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023’e kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150’ye yükselteceğiz.”

REKLAM

KANUN HAZIRLIYORUZ

Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri aldıklarını belirten Erdoğan, “Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis’te bir su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bu adımları vakitlice atarak, geleceğimize daha bir güvenle bakmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale’deki Sulakyurt Barajı sayesinde 25 bin 690 dekar tarım arazi sulanabilecek ve yıllık 17 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

Ankara’nın 30 yıllık su sorunu bitti

4 farklı şehre kazandırılan 5 eseri resmen hizmete alacaklarını söyleyen Erdoğan, en önemlisinin Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu proje Ankara’nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1,2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye’nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir” diye konuştu. Erdoğan, “Gerede Sistemi’yle Ankaramız’a memba kalitesinde içme suyu sağlamanın yanında şehrimizin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını da gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara’ya verilen suyun miktarı toplam 312 milyon metreküpü, bunun ekonomik karşılığı ise 1 milyar lirayı buluyor. 5 milyon 663 bin nüfuslu Ankara’da halihazırda 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi’yle tedarik edilen suyu kullanıyor. Salgına ve yaşanan kuraklığa rağmen hamdolsun Ankara’da şimdiye kadar içme suyu sıkıntısı çekilmemesinin sebebi işte bu projedir” dedi.