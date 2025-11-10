Yeni Şafak
Futbolda bahis operasyonunda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

10:4110/11/2025, Pazartesi
IHA
Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı ’bahis oynama’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 şehirdeki adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

