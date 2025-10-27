Bahis skandalında hakemler ne ceza alacak? İşte Futbol Disiplin Talimatı'nın o maddesi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenleyerek profesyonel liglerde bahis oynayan aktif hakemlerin olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine çevrildi. Peki, bahis oynayan hakemleri bekleyen cezalar neler? İşte yanıtı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısı ile, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından Hacıosmanoğlu ilgili kişiler hakkında, "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar." diye konuştu.
Futbol camiasında gözler, bahis oynayan oyuncu, yönetici ve hakemlerin alabileceği cezalara çevrildi.
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını ön görüyor.
İşte 57. madde:
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.