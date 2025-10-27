Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Bahis skandalında hakemler ne ceza alacak? İşte Futbol Disiplin Talimatı'nın o maddesi

Bahis skandalında hakemler ne ceza alacak? İşte Futbol Disiplin Talimatı'nın o maddesi

12:5927/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısı düzenleyerek profesyonel liglerde bahis oynayan aktif hakemlerin olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine çevrildi. Peki, bahis oynayan hakemleri bekleyen cezalar neler? İşte yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısı ile, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Hacıosmanoğlu ilgili kişiler hakkında, "Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar." diye konuştu.

Futbol camiasında gözler, bahis oynayan oyuncu, yönetici ve hakemlerin alabileceği cezalara çevrildi.

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını ön görüyor.

İşte 57. madde:


(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

 a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

 b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.


(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.





#TFF
#Hakem
#Bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oturduğum ilçede TOKİ 500 bin sosyal konut projesi yoksa il için başvuru yapılır mı?