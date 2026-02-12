Yeni Şafak
Gece yarısı baskında yakalandılar: Aralarında çocuklar da var

Gece yarısı baskında yakalandılar: Aralarında çocuklar da var

11:3312/02/2026, Perşembe
DHA
Edirne'de 18 kaçak göçmen baskınla yakalandı
Edirne'de 18 kaçak göçmen baskınla yakalandı

Edirne'de polisin bir eve yaptığı baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilaver Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Polis, gece saatlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan göçmenlerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kaçak göçmen yakalandı.


Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.



