Gezi imamı Fuat Yıldırım CHP listesinden meclise giremedi

"60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Bari ben de sevineyim" diyerek Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan ünlü modacı Zeynep Tunuslu, seçim sonrası ilk duygularını paylaştı. Tunuslu, en çok seçimlerde olay çıkmadığı, sonra da ilk kez kazandığım için mutluyum dedi.