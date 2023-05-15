Gezi imamı Fuat Yıldırım CHP listesinden meclise giremedi

Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul milletvekili adayı Fuat Yıldırım.
Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, bölgelerden çıkan vekil sayıları belli oldu.
Gezi Parkı olaylarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine giren Fuat Yıldırım, İstanbul'da hayal kırıklığı yaşadı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide içki içtiler" açıklamasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıra milletvekili adayı Fuat Yıldırım, kazanamadı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul 2. Bölge'den yüzde 26,5 oranında oy alarak sekiz vekil çıkarabildi.
Gezi Parkı'nda eylem yapanları savunmuştu
Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında tanınan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde içki içildiğini söylemişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek gezicileri savunmuştu.