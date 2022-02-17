Hangi yakada daha çok insan yaşıyor: İşte İstanbul'un nüfus dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) İstanbul'un en kalabalık ilçelerini açıkladı.

Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.

PENDİK VE ESENYURT İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

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NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇE ADALAR

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.

Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.

2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:



Esenyurt: 977 bin 489

Küçükçekmece: 805 bin 930

Bağcılar :744 bin 351

Bahçelievler :605 bin 300

Sultangazi: 543 bin 380

Başakşehir: 503 bin 243

Gaziosmanpaşa: 493 bin 096

Avcılar: 457 bin 981

Kağıthane: 454 bin 550

Esenler: 447 bin 116

Eyüpsultan: 417 bin 360

Beylikdüzü: 398 bin 122

Fatih: 382 bin 990

Sarıyer: 349 bin 968

Arnavutköy: 312 bin 023

Zeytinburnu: 293 bin 839

Şişli: 284 bin 294

Güngören: 283 bin 083

Bayrampaşa: 274 bin 884

Büyükçekmece: 269 bin 160

Beyoğlu: 233 bin 322

Bakırköy: 228 bin 759

Silivri: 209 bin 014

Beşiktaş: 178 bin 938

Çatalca: 76 bin 131

2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:

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Pendik: 741 bin 895

Ümraniye.: 726 bin 758

Maltepe: 525 bin 566

Üsküdar: 525 bin 395

Kadıköy: 485 bin 233

Kartal: 480 bin 738

Sancaktepe: 474 bin 668

Ataşehir: 427 bin 217

Sultanbeyli: 349 bin 485

Çekmeköy: 288 bin 585

Tuzla:284 bin 443

Beykoz: 248 bin 595

Şile: 41 bin 627

Adalar: 16 bin 372

FOTOĞRAF 14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı. DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapılar için bankalardan kullanılacak dönüşüm ve güçlendirme kredilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitlerinin 2 kat artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildiren Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı. Türkkan, Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldığını hatırlattı. Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti.<br> \"5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR\"<br><br>Sinan Türkkan, ağır hasar alma ihtimali olan binaların dönüşümle mi yoksa güçlendirmeyle mi kurtarılabileceğine inceleme yaparak karar verilebileceğini söyledi. Türkkan, \"Ancak orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor.\" diye konuştu.<br><br> Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.<br><br> GÜÇLENDİRMEYE TALEP, DEPREM VE KOVİD-19 SONRASI YÜZDE 50 ARTTI\"<br><br>DEGÜDER Başkanı Türkkan, son 2 yılda Silivri, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti: \"Kovid-19 karantinaları nedeniyle evde kalınan sürenin uzaması da vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. Yani depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı. Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var. Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor.\"<br><br> \"DÖNÜŞÜME GÖRE HEM MALİYETLER ÇOK DÜŞÜK HEM DE GÜÇLENDİRME SÜRESİ ÇOK KISA\"<br><br>Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, \"Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz.\" dedi. Güçlendirmenin tamamen bilimsel verilerle yapıldığını ifade eden Türkkan, güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını sözlerine ekledi.<br><br> İstanbul'da yaşayan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Devlet desteği iki katına çıktı Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarı iki kat artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sektörde sevinçle karşılandı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Bu karar İstanbul`da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor. Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor" dedi. BiP'te paylaş

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