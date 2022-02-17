Hangi yakada daha çok insan yaşıyor: İşte İstanbul'un nüfus dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) İstanbul'un en kalabalık ilçelerini açıkladı.
Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.
PENDİK VE ESENYURT İLK SIRADA Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.
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NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇE ADALAR 2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu. Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu. 2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:
Esenyurt: 977 bin 489 Küçükçekmece: 805 bin 930 Bağcılar :744 bin 351 Bahçelievler :605 bin 300 Sultangazi: 543 bin 380 Başakşehir: 503 bin 243 Gaziosmanpaşa: 493 bin 096 Avcılar: 457 bin 981 Kağıthane: 454 bin 550 Esenler: 447 bin 116 Eyüpsultan: 417 bin 360 Beylikdüzü: 398 bin 122 Fatih: 382 bin 990 Sarıyer: 349 bin 968 Arnavutköy: 312 bin 023 Zeytinburnu: 293 bin 839 Şişli: 284 bin 294 Güngören: 283 bin 083 Bayrampaşa: 274 bin 884 Büyükçekmece: 269 bin 160 Beyoğlu: 233 bin 322 Bakırköy: 228 bin 759 Silivri: 209 bin 014 Beşiktaş: 178 bin 938 Çatalca: 76 bin 131 2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:
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Pendik: 741 bin 895 Ümraniye.: 726 bin 758 Maltepe: 525 bin 566 Üsküdar: 525 bin 395 Kadıköy: 485 bin 233 Kartal: 480 bin 738 Sancaktepe: 474 bin 668 Ataşehir: 427 bin 217 Sultanbeyli: 349 bin 485 Çekmeköy: 288 bin 585 Tuzla:284 bin 443 Beykoz: 248 bin 595 Şile: 41 bin 627 Adalar: 16 bin 372