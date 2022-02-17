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İSTANBUL

Hangi yakada daha çok insan yaşıyor: İşte İstanbul'un nüfus dağılımı

TÜİK verilerine göre Avrupa yakasında 10 milyon Anadolu yakasında yaklaşık 6 milyon insan yaşıyor. Esenyurt Avrupa yakasının Pendik ise Anadolu yakasının en kalabalık ilçesi.

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Haber Merkezi İHA
Hangi yakada daha çok insan yaşıyor: İşte İstanbulun nüfus dağılımı
İşte İstanbul'un nüfus dağılımı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) İstanbul'un en kalabalık ilçelerini açıkladı.

Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.

PENDİK VE ESENYURT İLK SIRADA
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇE ADALAR
2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.
Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.
2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:


Esenyurt: 977 bin 489
Küçükçekmece: 805 bin 930
Bağcılar :744 bin 351
Bahçelievler :605 bin 300
Sultangazi: 543 bin 380
Başakşehir: 503 bin 243
Gaziosmanpaşa: 493 bin 096
Avcılar: 457 bin 981
Kağıthane: 454 bin 550
Esenler: 447 bin 116
Eyüpsultan: 417 bin 360
Beylikdüzü: 398 bin 122
Fatih: 382 bin 990
Sarıyer: 349 bin 968
Arnavutköy: 312 bin 023
Zeytinburnu: 293 bin 839
Şişli: 284 bin 294
Güngören: 283 bin 083
Bayrampaşa: 274 bin 884
Büyükçekmece: 269 bin 160
Beyoğlu: 233 bin 322
Bakırköy: 228 bin 759
Silivri: 209 bin 014
Beşiktaş: 178 bin 938
Çatalca: 76 bin 131
2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:

Pendik: 741 bin 895
Ümraniye.: 726 bin 758
Maltepe: 525 bin 566
Üsküdar: 525 bin 395
Kadıköy: 485 bin 233
Kartal: 480 bin 738
Sancaktepe: 474 bin 668
Ataşehir: 427 bin 217
Sultanbeyli: 349 bin 485
Çekmeköy: 288 bin 585
Tuzla:284 bin 443
Beykoz: 248 bin 595
Şile: 41 bin 627
Adalar: 16 bin 372

İstanbul'da yaşayan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Devlet desteği iki katına çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.
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DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapılar için bankalardan kullanılacak dönüşüm ve güçlendirme kredilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitlerinin 2 kat artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildiren Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı.
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Türkkan, Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldığını hatırlattı.
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Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti.<br>
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\"5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR\"<br><br>Sinan Türkkan, ağır hasar alma ihtimali olan binaların dönüşümle mi yoksa güçlendirmeyle mi kurtarılabileceğine inceleme yaparak karar verilebileceğini söyledi.
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Türkkan, \"Ancak orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.<br><br>
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GÜÇLENDİRMEYE TALEP, DEPREM VE KOVİD-19 SONRASI YÜZDE 50 ARTTI\"<br><br>DEGÜDER Başkanı Türkkan, son 2 yılda Silivri, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:
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\"Kovid-19 karantinaları nedeniyle evde kalınan sürenin uzaması da vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. Yani depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı. Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var.
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Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor.\"<br><br>
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\"DÖNÜŞÜME GÖRE HEM MALİYETLER ÇOK DÜŞÜK HEM DE GÜÇLENDİRME SÜRESİ ÇOK KISA\"<br><br>Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, \"Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz.\" dedi.
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Güçlendirmenin tamamen bilimsel verilerle yapıldığını ifade eden Türkkan, güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını sözlerine ekledi.<br><br>
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İstanbul'da yaşayan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Devlet desteği iki katına çıktı
Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarı iki kat artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sektörde sevinçle karşılandı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Bu karar İstanbul`da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor. Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor" dedi.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi belli oldu: 57 ilin nüfusunu geçti
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.
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Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.<br><br>
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Geçen yıl sonu itibarıyla Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.<br><br>
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Başkentin Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.<br><br>
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.
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Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.<br><br>
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Türkiye'de 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 231 oldu. 196 ilçenin nüfusu ise 10 bin kişinin altında kaydedildi.<br><br>
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Türkiye'nin 83 bin 645 kişiyle nüfusu en düşük ili olan Tunceli'den daha fazla kişinin yaşadığı ilçe sayısı ise 255 olarak kayıtlara geçti.<br><br>
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1532 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesi oldu. Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 45 kişiyle nüfusu en düşük ikinci ilçe olurken Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 52, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 161, Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 183 kişiyle en az kalabalık diğer ilçeler olarak sıralandı.<br><br>
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Geçen yılın sonu itibarıyla nüfusa göre Türkiye'nin en büyük ve en küçük 10 ilçe.
İstanbul'un en kalabalık ilçesi belli oldu: 57 ilin nüfusunu geçti
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bini aşan nüfusuyla, 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.


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