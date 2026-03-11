Hürmüz dışında seçenek yok

CNN'in konuya ilişkin istihbarat raporlarına aşina olan iki kişiye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi. Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü. İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor. Artan endişelere ilişkin paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacak" ifadesini kullandı. Trump ayrıca birkaç saat içinde 10 mayın döşeme botunu imha ettiklerini iddia etti.